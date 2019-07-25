Порошенко допускает, что материалы из ГБР попадают в РФ

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко обеспокоен тем, что в Государственном бюро расследований (ГБР) происходит утечка материалов, и не исключает, что эти данные попадают в РФ.

"Мы обеспокоены тем, что происходит постоянная утечка каждого материала, который получает Государственное бюро расследований, на адрес господина Портнова (бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов - ИФ) и не только. И мы не исключаем, что подобные материалы выходят за пределы Украины, в сторону Российской Федерации", - сказал Порошенко журналистам после допроса в Госбюро расследований в четверг.

По его словам, в связи со сложившейся ситуацией его команда обратится в ГБР.

"Если Государственное бюро расследований предвзято относится и не будет возбуждать дело против Портнова за заведомо ложное сообщение о преступлении, мы будем искать правду для защиты Украины. Речь не идет о защите Порошенко, речь идет о защите Украины в суде", - подчеркнул Порошенко.