Политика

15:37 25.07.2019

Я не позволю дискредитировать Украину - Порошенко перед допросом в ГБР

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Я не позволю дискредитировать Украину - Порошенко перед допросом в ГБР

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко пришел в Государственное бюро расследований.

"Несмотря на то, что у меня сегодня была назначена на 15:00 международная встреча, я вынужден был перенести международную встречу и реагировать на те инсинуации, которые запускают и господин Портнов (бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов - ИФ), и отдельные представители ГБР, и сегодня прийти сюда, чтобы полностью опровергнуть потуги Портнова и его приспешников из Российской Федерации, чтобы дискредитировать Украину", - сказал Порошенко журналистам в четверг в Киеве.

Он также сообщил, что не получал официального вызова на допрос в ГБР.

"Не обращая внимание на то, что ни я, ни мои представители не получали ни одного документа или приглашения, мы общаемся исключительно с Телеграмм-каналом господина Портнова, который у нас является представителем Государственного бюро расследований", - отметил Порошенко.

Перед этим директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба в своем Телеграм-канале написал, что получили заявление от адвоката Порошенко с сообщением о том, что пятый президент Украины не сможет в четверг, 25 июля, прийти на допрос и одновременным просьбой перенести его на несколько недель.

"Согласно Уголовному процессуальному кодексу, если дважды свидетель не является на допрос, мы можем применить принудительный привод. Но в этот раз мы даем экс-президенту третий шанс – достойно прийти на допрос и дать показания. Итак, ждем Петра Порошенко через две недели – 8 августа", - написал Труба.

Теги: #гбр #допрос #порошенко
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