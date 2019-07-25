Политика

14:03 25.07.2019

На встрече Зеленского с будущими нардепами от "Слуги народа" не обсуждались кадровые вопросы

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На встрече Зеленского с будущими нардепами от "Слуги народа" не обсуждались кадровые вопросы

Президент Украины Владимир Зеленский и будущие народные депутаты от партии "Слуга народа" на встрече в четверг не поднимали кадровые вопросы, но могут обсудить их на следующей неделе.

"Никаких кадровых вопросов не обсуждали. Мы понимаем, на сегодняшний день этих решений нет. Они должны быть приняты в ближайшие недели. Об это разговоров вообще не было", - сказал кандидат в нардепы по списку "Слуги народа" Данил Гетманцев агентству "Интерфакс-Украина" после встречи в четверг.

Другой кандидат в народные депутаты – гендиректор "1+1 Media" Александр Ткаченко также отметил, что кадровые вопросы на встрече не поднимались.

"Не обсуждали. На следующей неделе будут обсуждать", - сказал он.

Теги: #зеленский #слуга_народа
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