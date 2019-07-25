Волкер и Тимошенко обсудили результаты выборов в Раду и проведение реформ

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в ходе визита в Киев обсудил с лидером партии ВО "Батькивщины" Юлией Тимошенко предварительные результаты досрочных парламентских выборов и возможности для проведения реформ.

Как сообщается в четверг на сайте партии, Тимошенко и Волкер также обсудили вопросы борьбы с коррупцией и двустороннее сотрудничества между США и Украиной.

На встрече также обсуждалась тема военной агрессии России на востоке Украины, и возможные пути окончания войны и установление мира на Донбассе.

Лидер "Батькивщины" подчеркнула важность сохранения политики санкций против Российской Федерации до завершения войны на Донбассе и возвращения Крыма Украине.

Тимошенко также поблагодарила США за помощь Украине и призвала демократический мир к активизации усилий для скорейшего разрешения конфликта на Донбассе.

"Я благодарю за все ваши усилия по установлению мира в нашем государстве. Мы это очень высоко ценим. Только вместе мы сможем преодолеть российскую агрессию", - сказала Тимошенко.

"В свою очередь Волкер заверил в поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, подчеркнув, что США и впредь будут прилагать усилия для установления мира на Востоке страны", - сказано в сообщении.

Тимошенко рассказала Волкеру о плане "Баткивщины" по реформированию страны – "8 законопроектов за 100 часов".

Во встрече также принимал участие временный поверенный в делах США в Украине, посол Уильям Тейлор.