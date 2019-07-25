Политика

13:04 25.07.2019

Киев должен проактивно предлагать администрации Трампа совместить предстоящий визит в Польшу с посещением Украины

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Киев должен проактивно предлагать администрации Трампа совместить предстоящий визит в Польшу с посещением Украины

Главы комитета Верховной Рады по иностранным делам Анны Гопко (внефракционная) считает, что украинская сторона должна проактивно предлагать администрации президента США Дональда Трампа совместить предстоящий визит в Польшу с посещением Украины.

"Сейчас много разговоров о визите президента США Трампа в Польшу для участия в мероприятиях, посвященных началу Второй мировой войны. Я думаю, что украинская сторона должна проактивно сейчас предлагать администрации Трампа совместить визит в Польшу", - сказал он на брифинге "Черноморская безопасность: новые вызовы" в четверг в Киеве.

По ее словам, последний визит президента США в Украину был в 2008 году, что является не очень хорошим сигналом для стратегического партнерства.

"Этот визит был бы конкретным сигналом на уровне президента США к украинскому народу в противодействии российской агрессии", - добавила она.

Кроме того, Гопко отметила, что ранее парламентский комитет обратился и к президенту, и к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины о необходимости созыва заседания СНБО для рассмотрения внешнеполитических вызовов, которые есть у страны, и стратегии ответа на них.

Как сообщалось, президент США Трамп в августе этого года прибудет в Польшу для участия в церемониях, приуроченных к 80-летию начала Второй мировой войны - нападению нацистской Германии на Польшу.

Теги: #сша #трамп #польша #украина
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