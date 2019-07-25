Политика

10:09 25.07.2019

Зеленский создал делегацию для участия в переговорах с Малайзией по подготовке проекта договора о передаче осужденных

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Зеленский создал делегацию для участия в переговорах с Малайзией по подготовке проекта договора о передаче осужденных

Президент Украины Владимир Зеленский создал делегацию Украины для участия в переговорах с Малайзией по подготовке проекта двустороннего договора о передаче осужденных лиц.

Соответствующий указ президента Украины №554/2019 от 24 июля 2019 года обнародован на сайте главы государства в четверг.

Согласно документу, возглавил делегацию посол Украины в Малайзии Александр Нечитайло.

В делегацию также вошли: начальник отдела международных договоров и официальных переводов департамента международного права Министерства иностранных дел Украины Сергей Коледов, заведующий отделом уголовного законодательства, законодательства о судопроизводстве и по вопросам международного права департамента законодательства по вопросам государственного строительства Главного государственно-правового департамента администрации президента Украины Людмила Марченко, заместитель директора департамента – начальник управления международной правовой помощи Департамента международного права Министерства юстиции Украины Екатерина Шевченко

Также президент утвердил директивы делегации и разрешил главе делегации вносить в случае необходимости изменения в состав делегации, привлекая к ее работе членов Экспертной комиссии по подготовке проектов международных договоров Украины о правовых отношениях и правовой помощи по гражданским, уголовным делам.

Теги: #малайзия #зеленский #нечитайло
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