Политика

09:29 25.07.2019

ЦИК обработал на утро четверга 99,85% протоколов: "Слуга народа" - 43,17%, голосов, "ОПЗЖ" - 13,03%, "Батькивщина" - 8,18%, "Евросолидарность" - 8,10%, "Голос" - 5,82%

1 мин читать
ЦИК обработал на утро четверга 99,85% протоколов: "Слуга народа" - 43,17%, голосов, "ОПЗЖ" - 13,03%, "Батькивщина" - 8,18%, "Евросолидарность" - 8,10%, "Голос" - 5,82%

В Верховную Раду IX созыва по спискам, согласно результатам обработки Центральной избирательной комиссии 99,85% электронных протоколов, проходят партии "Слуга народа" (43,17% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ) - 13,03%, ВО "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,10% и "Голос" - 5,82%.

Согласно данным на сайте ЦИК по состоянию на утро четверга, 25 июля, не преодолевают 5%-ный проходной барьер Радикальная партия (4,01%), "Сила и честь" - 3,82%, "Оппозиционный блок" - 3,03%, "Украинская стратегия Гройсмана" – 2,41% голосов.

Партия Шария набирает 2,23% голосов, ВО "Свобода" - 2,15%, "Гражданская позиция" - 1,04%.

Менее 1% набрали Партия зеленых (0,66%), партия "Объединение "Самопомич" (0,62%).

Внеочередные выборы в Верховную Раду прошли 21 июля.

Теги: #подсчет #цик #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:01 24.07.2019
ЦИК обработал 99,76% протоколов: "Слуга народа" - 43,17%, голосов, "ОПЗЖ" - 13,02%, "Батькивщина" - 8,18%, "Евросолидарность" - 8,11%, "Голос" - 5,83%

ЦИК обработал 99,76% протоколов: "Слуга народа" - 43,17%, голосов, "ОПЗЖ" - 13,02%, "Батькивщина" - 8,18%, "Евросолидарность" - 8,11%, "Голос" - 5,83%

21:06 24.07.2019
Топ-менеджер "Интерпайпа" победил на выборах в Раду по мажоритарке в Днепре, баллотируясь от "Слуги народа"

Топ-менеджер "Интерпайпа" победил на выборах в Раду по мажоритарке в Днепре, баллотируясь от "Слуги народа"

19:53 24.07.2019
ЦИК к вечеру среды приняла в общем оригинальные протоколы об итогах голосования 47 ОИК

ЦИК к вечеру среды приняла в общем оригинальные протоколы об итогах голосования 47 ОИК

17:50 24.07.2019
ЦИК сделает все, чтобы в 15-дневный срок объявить результаты голосования на выборах в Раду – Радченко

ЦИК сделает все, чтобы в 15-дневный срок объявить результаты голосования на выборах в Раду – Радченко

13:40 24.07.2019
ЦИК осталось обработать менее полпроцента электронных протоколов: лидирует "Слуга народа" с 43,17%

ЦИК осталось обработать менее полпроцента электронных протоколов: лидирует "Слуга народа" с 43,17%

12:56 24.07.2019
В Харьковском горсовете перестала существовать фракция "Солидарность", депутаты создали новую фракцию "Центр"

В Харьковском горсовете перестала существовать фракция "Солидарность", депутаты создали новую фракцию "Центр"

12:55 24.07.2019
Кандидат Юринец требует в суде пересчета голосов не некоторых участках округа №117 во Львове

Кандидат Юринец требует в суде пересчета голосов не некоторых участках округа №117 во Львове

10:53 24.07.2019
ЦИК продолжает принимать протоколы ОИК: в среду поступили документы из 14 одномандатных округов

ЦИК продолжает принимать протоколы ОИК: в среду поступили документы из 14 одномандатных округов

10:51 24.07.2019
ЦИК продолжает принимать протоколы ОИК: в среду поступили документы из 14 одномандатных округов

ЦИК продолжает принимать протоколы ОИК: в среду поступили документы из 14 одномандатных округов

10:38 24.07.2019
Обработано 98,95% протоколов: "Слуга народа" - 43,14% голосов, "ОПЗЖ" - 13,02%, "Батькивщина" - 8,18%, "Евросолидарность" - 8,12%, "Голос" - 5,84%

Обработано 98,95% протоколов: "Слуга народа" - 43,14% голосов, "ОПЗЖ" - 13,02%, "Батькивщина" - 8,18%, "Евросолидарность" - 8,12%, "Голос" - 5,84%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕС призывает освободить осужденного в РФ украинца Гриба

Послы G7, ЕС и НАТО готовы поддерживать реализацию задекларированной Зеленским программы реформ – встреча с президентом

Комитет Рады по евроинтеграции все-таки должен быть отдельным комитетом, считает Разумков

Президент Украины и послы G7 обсудили вопросы энергетики и борьбы с коррупцией

Офис президента просит Кабмин внести представление на увольнение Кличко с поста главы КГГА

ПОСЛЕДНЕЕ

Джонсон провел назначения в новом британском кабинете министров

Зеленский и Конте обсудили развитие украинско-итальянских торгово-экономических отношений и приговор нацгвардецу Маркиву

ЕС призывает освободить осужденного в РФ украинца Гриба

Выступление спецпрокурора Мюллера в Конгрессе не дает демократам новых аргументов против Трампа

Берлин потребовал от Дамаска и его союзников отказаться от любых атак в Идлибе

Конте доверяет всем членам правительства Италии в их отношениях с Россией

Джонсон заявил о готовности вывести Великобританию из ЕС 31 октября

Eлизавета II назначила Джонсона премьером Великобритании

Турция и США не пришли к договоренности по зоне безопасности в Сирии

Королева Великобритании приняла отставку Терезы Мэй с поста премьер-министра

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА