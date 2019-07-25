Джонсон провел назначения в новом британском кабинете министров

Борис Джонсон, возглавивший в среду кабинет министров Великобритании, назначил экс-главу министерства международного развития Прити Пател министром внутренних дел, сообщает Sky News со ссылкой на канцелярию британского премьера.

Пател заменит на этому посту Саджида Джавида, который в новом правительстве займет место министра финансов.

Гэвин Уильямсон возвращается в кабинет министров в качестве министра образования.

На этом посту он заменит Дамиана Хиндса.

Министром по бизнесу станет Андреа Лидсом, а пост главы министерства по вопросам Brexit сохранит Стивен Баркли.

Министром по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ назначена Ники Морган.

Минюст в новом правительстве возглавит Роберт Бакленд. Министр труда и пенсий Амбер Радд сохранит свой пост.

Роберт Дженрик из Минфина возглавит министерство по вопросам жилищного строительства.

Согласно источникам Sky News, Грант Шеппс назначен министром транспорта после того, как Крис Грейлинг покинул свой пост по собственному желанию.

Замминистра по вопросам труда и пенсий Алок Шарма возглавит министерство международного развития.

Министром по делам Северной Ирландии станет экс-представитель Минфина в парламенте Джулиан Смит, по Шотландии - Алистер Джек. Алан Кэрнс останется министром по делам Уэльса.

Радикальный сторонник Brexit Джейкоб Риз-Могг назначен лидером палаты общин, а лидером палаты лордов британского парламента осталась баронесса Натали Эванс.

Джеффри Кокс также останется на посту генерального прокурора.

Ранее сообщалось, что новым главой британского МИД назначен Доминик Рааб. Ранее Рааб в ранге министра отвечал за выход Великобритании из ЕС.

Главой канцелярии премьера стал Майкл Гоув, бывший министр Великобритании по защите окружающей среды.

Бен Уоллес стал новым главой британского оборонного ведомства. Ранее он занимал должность заместителя главы МВД Британии по вопросам безопасности.

Министром по международной торговле назначена Элизабет Трасс, министром по вопросам окружающей среды - Тереза Вильерс.

Мэтью Хэнкок останется на посту министра здравоохранения.

Накануне Джонсон с большим отрывом победил в гонке за должность премьер-министра, набрав 92153 голоса, его соперник - глава МИД Великобритании Джереми Хант получил 46656 голосов членов Консервативной партии.