Политика

20:23 24.07.2019

Зеленский и Конте обсудили развитие украинско-итальянских торгово-экономических отношений и приговор нацгвардецу Маркиву

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Зеленский и Конте обсудили развитие украинско-итальянских торгово-экономических отношений и приговор нацгвардецу Маркиву

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте, в ходе которого собеседники обсудили развитие торгово-экономических отношений двух стран и межчеловеческих контактов.

"Глава государства поблагодарил Италию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, отметив важность сохранения режима санкций в отношении РФ как действенного механизма обеспечения выполнения Москвой Минских договоренностей", - сообщает в среду вечером Офис президента Украины.

Конте поздравил Зеленского с убедительной победой на выборах. Также глава государства передал приглашение президенту Итальянской Республики посетить Украину с визитом.

Собеседники также обсудили недавний приговор суда г.Павия гражданину Украины, военнослужащему Нацгвардии Украины Виталию Маркиву по обвинению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

"Глава государства предложил правовую помощь Украине в проведении основательной совместной экспертизы обстоятельств смерти Андреа Роккелли. Он выразил обеспокоенность неоправданно жестким решением суда и подчеркнул важность беспристрастного рассмотрения этого дела итальянским Апелляционным судом", - говорится в сообщении.

Теги: #италия #переговоры #конте #зеленский
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