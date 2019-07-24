Политика

20:18 24.07.2019

ЕС призывает освободить осужденного в РФ украинца Гриба

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ЕС призывает освободить осужденного в РФ украинца Гриба

Евросоюз считает задержание украинца Павла Гриба в России незаконным и ожидает отмены приговора о его тюремном заключении, говорится в заявлении официального представителя главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майи Коцьянчич.

"Евросоюз подтверждает, что ожидает освобождения Павла Гриба", - отмечается в заявлении, опубликованном в среду.

"Гриб страдает очень серьезным заболеванием, которое может стать опасным для жизни в любой момент. Однако в нарушение постановления Европейского суда по правам человека украинским врачам не разрешили его увидеть. Мы ожидаем, что ему незамедлительно будет предоставлен срочный доступ к специальному медицинскому лечению", - говорится в тексте документа.

Кроме того, в ЕС считают, что Гриб был "незаконно задержан в России без каких-либо обоснованных обвинений".

Накануне Верховный суд России утвердил приговор гражданину Украины Павлу Грибу, осуждённому за склонение к террористической деятельности.

Таким образом Верховный суд РФ не нашел оснований для отмены приговора.

Согласно закону, приговор в отношении Гриба вступил 23 июля в законную силу и стал обязательным для исполнения.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 22 марта приговорил украинца к шести годам заключения. Гриб был признан виновным по ч.1 ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности).

В жалобе защита просила отменить приговор, отметив, что Гриб был незаконно задержан на территории Белоруссии и доставлен в РФ. Кроме того, отметила адвокат, изначально данные украинцем показания, которые позже легли в основу его приговора, были получены правоохранительными органами под угрозой применения насилия.

Гриб заявил в суде, что не признает себя виновным и не понимает, за что его осудили.

Как установлено следствием и судом, с марта по май 2017 года, находясь на Украине, 19-летний Гриб переписывался в интернете со старшеклассницей из Сочи. Как утверждало следствие, он убеждал девушку заложить самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года. После теракта он, по материалам дела, рекомендовал школьнице покинуть территорию России.

Гриб был задержан 24 августа 2017 года во время посещения Белоруссии. Позднее стало известно, что он находится в следственном изоляторе в Краснодаре.

Теги: #россия #осужденный #европа
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