Выступление спецпрокурора Мюллера в Конгрессе не дает демократам новых аргументов против Трампа

Выступление в Конгрессе бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал возможный сговор Дональда Трампа с российскими представителями в период президентской кампании, разочаровало демократов и дало возможность республиканцам сделать резкие заявления в адрес самого Мюллера.

Бывший спецпрокурор назвал свое расследование "объективным и независимым" и повторил тезис о том, что его доклад не является документом, который сам по себе снимает с Трампа подозрения в воспрепятствовании правосудию. По его словам, он оставил вопрос о том, следует ли предъявлять Трампу обвинения, на рассмотрение генпрокурора Уильяма Барра. Тот пришел к выводу, что преступления не было.

В докладе Мюллера содержится фраза о том, что полученных доказательств не хватает ни для того, чтобы обвинить Трампа в воспрепятствовании правосудию, ни для того чтобы полностью опровергнуть факт преступлений или правонарушений со стороны президента.

Член палаты представителей от республиканцев Джон Рэтклифф заявил в ходе слушаний в Конгрессе, что такой вывод нарушает базовые принципы права. "Президент не может стоять выше закона, но он уж точно не должен быть ниже, а именно в таком положении он оказался по итогам вашего доклада", - сказал Рэтклифф Мюллеру.

Мюллеру не стоило делать в докладе никаких упоминаний о возможных преступлениях или правонарушениях Трампа, если тому не было доказательств, отметил Рэтклифф.

Бывший спецпрокурор в ходе слушаний выглядел подавленно, часто переспрашивал, старался не выходить за рамки содержания своего доклада, а иногда даже отказывался повторять то, что там написано. Например, отвечая на вопрос демократа Теда Дойча о том, за что Трамп хотел его уволить, Мюллер сказал: "Я не могу ответить на этот вопрос".

Тогда Дойч напомнил бывшему спецпрокурору, что согласно его же докладу, причиной увольнения стало расследование. "Так написано в докладе, я согласен с докладом", - ответил Мюллер.

Демократы в основном зачитывали отрывки из доклада и просили Мюллера подтвердить написанное там. Мюллер отвечал короткими фразами, не пускаясь в развернутые комментарии.

"Трудно это говорить, но Мюллер, которого я глубоко уважаю, не выступал в Конгрессе как минимум шесть лет. И его нынешнее выступление было совсем не таким сильным, как раньше", - написал в твиттере бывший советник Барака Обамы Алекс Аксельрод.