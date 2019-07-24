Берлин потребовал от Дамаска и его союзников отказаться от любых атак в Идлибе

Правительство Германии выразило обеспокоенность в связи с "авиаударом сирийских правительственных сил по рынку" в зоне деэскалации в Идлибе, сообщил в среду немецкий МИД

Берлин призвал все стороны конфликта, "в особенности сирийский режим и его союзников", отказаться от "любых атак".

В заявлении подчеркивается необходимость соблюдения соглашения "о прекращении огня от 17 сентября 2018" (российско-турецкое соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе).

Немецкое правительство также требует от сторон "следовать своим обязательствам в соответствии с международным гуманитарным правом и гарантировать защиту мирного населения, как и лицам, оказывающим гуманитарную помощь", - говорится в тексте заявления.

В немецком МИД подчеркнули, что только "политическое решение, достигнутое в рамках переговорного процесса под эгидой ООН" может привести к завершению войны и к "прекращению страданий мирного населения".

Накануне Управление Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ ООН) сообщило, что в результате ударов по ряду населенных пунктов в провинции Идлиб 22 июля, по меньшей мере, 59 человек погибли и свыше 100 человек получили ранения.