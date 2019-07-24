Конте доверяет всем членам правительства Италии в их отношениях с Россией

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте полностью доверяет членам своего правительства, несмотря на публикации в СМИ о возможном финансировании из России одной из партий правящей коалиции.

"В настоящее время нет обстоятельств, способных подорвать мое доверие к членам правительства", - сказал Конте в среду во время выступления в Сенате по "российскому делу".

В начале июля стало известно, что итальянская прокуратура проводит расследование предполагаемого финансирования из РФ партии Сальвини. По данным газеты La Stampa, расследование началось еще в феврале, когда о переговорах сообщило издание l'Espresso.

Издание Buzzfeed ранее опубликовало материал, в котором говорится, что соратник Сальвини Джанлука Савоини и еще двое граждан Италии в 2018 году якобы проводили секретные переговоры в России для заключения сделки по поставке топлива в Италию. Портал получил аудиозаписи встречи, на которой обсуждался этот вопрос.

Сальвини после публикации неоднократно заявлял, что его партия никогда не получала финансирования из России.