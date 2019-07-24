Политика

18:37 24.07.2019

Конте доверяет всем членам правительства Италии в их отношениях с Россией

1 мин читать
Конте доверяет всем членам правительства Италии в их отношениях с Россией

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте полностью доверяет членам своего правительства, несмотря на публикации в СМИ о возможном финансировании из России одной из партий правящей коалиции.

"В настоящее время нет обстоятельств, способных подорвать мое доверие к членам правительства", - сказал Конте в среду во время выступления в Сенате по "российскому делу".

В начале июля стало известно, что итальянская прокуратура проводит расследование предполагаемого финансирования из РФ партии Сальвини. По данным газеты La Stampa, расследование началось еще в феврале, когда о переговорах сообщило издание l'Espresso.

Издание Buzzfeed ранее опубликовало материал, в котором говорится, что соратник Сальвини Джанлука Савоини и еще двое граждан Италии в 2018 году якобы проводили секретные переговоры в России для заключения сделки по поставке топлива в Италию. Портал получил аудиозаписи встречи, на которой обсуждался этот вопрос.

Сальвини после публикации неоднократно заявлял, что его партия никогда не получала финансирования из России.

Теги: #италия #россия #конте
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:43 24.07.2019
Eni открыла газоконденсатное месторождение на шельфе Вьетнама

Eni открыла газоконденсатное месторождение на шельфе Вьетнама

16:28 24.07.2019
Денисова утверждает, что с Россией ведутся переговоры о возвращении украинских военнопленных моряков в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН

Денисова утверждает, что с Россией ведутся переговоры о возвращении украинских военнопленных моряков в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН

15:51 24.07.2019
Денисова заявила о достижении договоренностей о возвращении захваченных Россией украинских моряков

Денисова заявила о достижении договоренностей о возвращении захваченных Россией украинских моряков

13:38 24.07.2019
Удерживаемые в РФ украинские моряки начали ознакомление с материалами дела

Удерживаемые в РФ украинские моряки начали ознакомление с материалами дела

13:34 24.07.2019
С начала суток на Донбассе обстрелов не было

С начала суток на Донбассе обстрелов не было

12:38 24.07.2019
Транснефть согласовала компенсацию компаниям из-за ситуации с "Дружбой" в размере $15 за баррель некондиционной нефти

Транснефть согласовала компенсацию компаниям из-за ситуации с "Дружбой" в размере $15 за баррель некондиционной нефти

11:36 24.07.2019
Миссия ВКУ выявила множество примеров российской дезинформации против Украины в зарубежной прессе

Миссия ВКУ выявила множество примеров российской дезинформации против Украины в зарубежной прессе

11:06 24.07.2019
Южнокорейские эксперты предположили цель вторжения самолетов из России

Южнокорейские эксперты предположили цель вторжения самолетов из России

20:02 23.07.2019
Верховный суд РФ признал законным приговор украинцу Грибу

Верховный суд РФ признал законным приговор украинцу Грибу

18:32 23.07.2019
Граница Украины с РФ и Молдовой усилена новыми комплексами радиоактивного и ядерного контроля

Граница Украины с РФ и Молдовой усилена новыми комплексами радиоактивного и ядерного контроля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Послы G7, ЕС и НАТО готовы поддерживать реализацию задекларированной Зеленским программы реформ – встреча с президентом

Комитет Рады по евроинтеграции все-таки должен быть отдельным комитетом, считает Разумков

Президент Украины и послы G7 обсудили вопросы энергетики и борьбы с коррупцией

Офис президента просит Кабмин внести представление на увольнение Кличко с поста главы КГГА

Миссия ВКУ выявила множество примеров российской дезинформации против Украины в зарубежной прессе

ПОСЛЕДНЕЕ

Выступление спецпрокурора Мюллера в Конгрессе не дает демократам новых аргументов против Трампа

Берлин потребовал от Дамаска и его союзников отказаться от любых атак в Идлибе

Джонсон заявил о готовности вывести Великобританию из ЕС 31 октября

Eлизавета II назначила Джонсона премьером Великобритании

Турция и США не пришли к договоренности по зоне безопасности в Сирии

Королева Великобритании приняла отставку Терезы Мэй с поста премьер-министра

Вероятная преемница Меркель вступила в должность министра обороны Германии

Глава британского Минфина подал в отставку в преддверии назначения Джонсона премьером

Тереза Мэй перед отставкой поддержала в парламенте Бориса Джонсона

Пекин готов задействовать военных для подавления беспорядков в Гонконге

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА