Политика

17:41 24.07.2019

Турция и США не пришли к договоренности по зоне безопасности в Сирии

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Турция и США не пришли к договоренности по зоне безопасности в Сирии

Новые предложения США по созданию зоны безопасности на севере Сирии не удовлетворили Турцию, заявил в среду на пресс-конференции в Анкаре министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

"Новые предложения США по зоне безопасности в Сирии не устраивают Турцию", - прокомментировал Чавушоглу итоги встречи министра национальной обороны Турции Хулуси Акара и спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри.

Он отметил, что "достичь согласия по созданию зоны безопасности следует как можно скорее", так как у Турции "заканчивается терпение".

По данным Анатолийского агентства новостей, Чавушоглу подчеркнул, что сотрудничество Турции с США должно строиться на доверии и прозрачности.

Чавушоглу ранее на этой неделе заявил, что, если зона безопасности на севере Сирии не будет создана, и террористическая угроза национальной безопасности страны будет сохраняться, то Анкара начнет военную операцию к востоку от реки Евфрат.

Турция и США в мае 2019 года уже поднимали вопрос о создании этой зоны безопасности, однако до сих пор не пришли к согласию.

Турция, желающая защитить свои границы от курдских отрядов народной самообороны, которых в Анкаре считают террористическими, хочет, чтобы зона безопасности уходила на 40 км вглубь территории Сирии. Кроме того, Турция настаивает на том, чтобы все силы отрядов народной самообороны вывели из этой зоны, а их объекты разрушили.

В Вашингтоне, в свою очередь, считают, что зона безопасности должна занимать не более 10 км, и в ней не должны присутствовать турецкие войска на постоянной основе.

Теги: #сша #турция #безопасность #сирия
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