Вероятная преемница Меркель вступила в должность министра обороны Германии

Лидер Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую называют вероятной преемницей Ангелы Меркель на посту канцлера Германии, вступила в должность министра обороны страны.

Официальная церемония прошла в среду, ее транслировали федеральные каналы.

Поскольку главное здание бундестага сейсчас закрыто на ремонт, депутаты собрались в другом месте - современном корпусе бундестага неподалеку от ведомства федерального канцлера, в правительственном квартале. Здание имени Пауля Лёбе не приспособлено для собраний такого рода, поэтому кресла для 709 депутатов пришлось установить прямо в центральном фойе.

Журналисты телеканалов отметили, что в настоящее время парламент ФРГ находится на каникулах и большинство депутатов в отпуске, поэтому подобное собрание, очевидно, потребовало дополнительных финансовых усилий.

Крамп-Карренбауэр сменила на посту министра обороны Урсулу фон дер Ляйен, избранную председателем Еврокомиссии.