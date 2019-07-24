Политика

15:27 24.07.2019

Климпуш-Цинцадзе выступает за сохранение должности вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции в новом правительстве

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Климпуш-Цинцадзе выступает за сохранение должности вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции в новом правительстве

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе выступает за сохранение в новом правительстве должности, которую она в настоящее время занимает.

"Я считаю, что должность вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции не нужно ликвидировать, а ее нужно, наоборот, укреплять", - сказала Климпуш-Цинцадзе в ходе презентации отчета за время работы в правительстве.

Кроме того, она выступает, чтобы эта должность имела право вето на принятые в парламенте законопроекты, которые не соответствуют обязательствам Украины в сфере евроинтеграции и нарушают Соглашение об ассоциации "Украина-ЕС".

В то же время, Климпуш-Цинцадзе отметила, что допускает возложение функций этой должности на одну из министерских должностей либо учреждение соответствующего центрального органа исполнительной власти. Но она добавила, что это не может быть один из профильных министров, а лишь тот, кто отдален от какого-либо сектора.

Что касается евроинтеграции в министерствах, Климпуш-Цинцадзе считает, что заниматься данным вопросом должны не заместители министров, а первые замы либо сами министры.

Также она обратила внимание на необходимость сохранения институциональных возможностей правительства в сфере евроинтеграции, в частности, правительственного офиса. Также вице-премьер выступает за то, чтобы предоставить правительственному Офису по евроинтеграции право законодательной инициативы, чтобы вносить на рассмотрение правительства проекты документов.

Климпуш-Цинцадзе заявила, что критически относится к идее объединения парламентских комитетов по вопросам евроинтеграции и по вопросам иностранных дел. В то же время, она отметила, что допускает необходимость оптимизации структуры Кабмина и количества вице-премьеров. "Только вопрос того, чтобы сделать это мудро... Чтобы это не было формальное сокращение ради оптимизации", - добавила вице-премьер.

Она также считает, что, скорее всего, из-за выборов и последующих политических изменений в текущем году у Украины снизится темп по выполнению евроинтеграционных обязательств. "Мне кажется, что сегодня у нас есть реальная угроза амбициозности заданий, которые страна ставит для себя в европейской и евроатлантической интеграции", - отметила вице-премьер.

Климпуш-Цинцадзе констатировала, что простое выполнение положений Соглашения об ассоциации будет означать сужение повестки дня в данной сфере.

Теги: #евроинтеграция #климпуш_цинцадзе
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