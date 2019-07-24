Политика

14:51 24.07.2019

В Офисе президента довольны прогрессом в работе антикоррупционных органов

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В Офисе президента довольны прогрессом в работе антикоррупционных органов

Заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка отмечает прогресс в работе антикоррупционных органов, по кадровым вопросам в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) и Государственном бюро расследований (ГБР) конкретной позиции пока нет.

"В настоящее время есть серьезный прогресс в их работе (антикоррупционных органов – ИФ) и, мне кажется, хорошая динамика, и этот прогресс будет увеличиваться", - сказал Рябошапка журналистам в среду в Киеве, говоря о работе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Что касается ГБР - время покажет", - добавил он.

Относительно директора ГБР Романа Трубы Рябошапка отметил: "Я не могу комментировать, будет ли он заменен и может ли быть заменен на другого человека".

Отвечая на вопрос о том, есть ли кандидаты на руководителя НАПК, замглавы ОП сказал: "У меня кандидатов нет, у Офиса - нет, у президента - нет и не может быть, конкурс покажет".

Он добавил: "Конечно, обязательно будет конкурс, с привлечением международных экспертов".

Теги: #гбр #напк #рябошапка #антикоррупционное #зеленский
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