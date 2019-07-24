Политика

14:50 24.07.2019

Послы G7, ЕС и НАТО готовы поддерживать реализацию задекларированной Зеленским программы реформ – встреча с президентом

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Послы G7, ЕС и НАТО готовы поддерживать реализацию задекларированной Зеленским программы реформ – встреча с президентом

 Группа послов стран "Большой семерки" по поддержке реформ в Украине и главы представительств Европейского Союза и НАТО в Украине выражают готовность оказывать широкую поддержку реализации амбициозной программы реформ, которая была объявлена президентом Украины Владимиром Зеленским и должна получить необходимую поддержку нового состава украинского парламента.

"Спасибо представителям ваших стран за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Сегодня очень сложная ситуация, но у вас мощная, постоянная проукраинская позиция", - подчеркнул Зеленский на встрече с дипломатами в среду, сообщила пресс-служба президента.

Президент поблагодарил дипломатических представителей за участие международных наблюдателей в работе на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля 2019 года.

"Это не первые выборы в Украине, которые проходят мирно, демократично, и это благодаря, в том числе, международным наблюдателям. Спасибо за помощь", - отметил Зеленский.

Он проинформировал участников встречи о ситуации в Донбассе и последние шаги по разведению сил вокруг Станицы Луганской. Президент Украины подчеркнул, что необходимым условием для дальнейшего прогресса в урегулировании конфликта является четкое соблюдение режима прекращения огня.

"Основное внимание во время встречи было уделено глубинным реформам, которые осуществляет Украина и поддержке усилий президента и его команды со стороны международных партнеров", - указано в сообщении.

Теги: #g7 #ес #зеленский #нато
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