Комитет Рады по евроинтеграции все-таки должен быть отдельным комитетом, считает Разумков

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что комитет Верховной Рады по вопросам европейской интеграции все-таки должен быть отдельным комитетом.

"Комитет по евроинтеграции нельзя будет внести в комитет по иностранным делам, потому что оно так не работает. Там не только вопросы, связанные с международной деятельностью государства. Поэтому, наверное, все-таки это отдельный комитет", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом Разумков отметил, что это не коррелируется с наличием отдельно взятого министерства, но создавать отдельное министерство под это направление, по его мнению, тоже будет неправильно.

Глава "Слуги народа" сомневается, что полностью будет реализован принцип сочетания министерств и парламентских комитетов. "Есть министерства, есть центральные органы власти, которые фактически приравнены к министерствам. То есть задача максимально была бы такой, но реализовать ее на сто процентов, боюсь, не удастся. А плодить дальше комитеты под каждый орган центральной власти – это не сработает", - считает он.

Разумков также сообщил, что идет дискуссия о возможном создании отдельного комитета Рады по вопросам реинтеграции Донбасса. "Я сейчас не готов ответить, будет ли создан отдельный комитет или нет, но усиление именно этого направления в рамках отдельного комитета или в формате подкомитета, я думаю, нужно будет делать", - убежден он.



Полный текст интервью будет опубликован в новостной ленте и в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина".