Политика

14:06 24.07.2019

Рябошапка оценивает шансы стать генпрокурором 50:50, о других кандидатурах не знает

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Рябошапка оценивает шансы стать генпрокурором 50:50, о других кандидатурах не знает

Заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка оценивает свои шансы возглавить Генеральную прокуратуру Украины в 50% и заявляет, что о других кандидатурах на эту должность ему ничего не известно.

Отвечая на вопрос журналистов в среду в Киеве о том, какова вероятность того, что он будет назначен генпрокурором, Рябошапка сказал: "Не знаю, 50% наверное - или да, или нет". "Но для этого надо, во-первых, представление президента, а во-вторых, решение парламента", - добавил он.

По словам Рябошапки, президент предлагал ему лично стать генпрокурором, "и не раз".

Отвечая на вопрос о том, как он относится к инициативе президента, он сказал: "Как я отношусь к инициативе президента? Конечно, поддерживаю. Я поддерживают все инициативы президента".

При этом замглавы Офиса президента сказал, что о других кандидатурах на пост генпрокурора ему не известно.

Говоря о своих первых действиях на должности генпрокурора, Рябошапка отметил, что пока преждевременно предметно это обсуждать, но признал, что в Генпрокуратуре ожидаются кадровые перестановки. "Если это произойдет (он займет пост генпрокурора - ИФ), то, очевидно, это (кадровые перестановки - ИФ) будет первоочередными действиями, с которых буду начинать", - сказал он.

"У нас много идей, как можно изменить систему прокуратуры", - подчеркнул замглавы Офиса президента.

При этом Рябошапка не стал конкретизировать, о чем идет речь, отшутившись: "Возможно, будет какой-то другой кандидат на должность генпрокурора, парламент выберет его, и он воспользуется моими идеями".

Как сообщалось, Зеленский заявил ранее, что Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины. "С самого начала моей президентской кампании я говорил, что Рябошапка крутой специалист, я вижу его одним из претендентов", - сказал он, отметив, что Украине нужен новый генпрокурор.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в настоящее время находится в официальном отпуске.

 

Теги: #рябошапка #генпрокуратура
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