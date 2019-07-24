Политика

13:59 24.07.2019

"Голос" выступает за усиление ответственности нардепов при ненадлежащем исполнении обязанностей

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"Голос" выступает за усиление ответственности нардепов при ненадлежащем исполнении обязанностей

Партия "Голос" считает необходимым усилить ответственность народных депутатов за ненадлежащие исполнение ими своих обязанностей, в частности, прогулы.

"В вопросах дисциплины не может быть исключений, поэтому нужна норма прямого действия", - сказал кандидат в народные депутаты от "Голоса" Ярослав Железняк, которого цитируют в сообщении на сайте партии.

Политическая сила отмечается, что прогулы заседаний народными депутатами являются "позорным явлением", и они должны остаться в прошлом.

"Голос" уже предложил лишать народного депутата зарплаты, если он пропустит без надлежащих причин более 25% голосований, и лишать его мандата, если прогуляет более 50%. Чтобы избежать манипуляций, по словам Железняка, партия будет настаивать на том, чтобы считать эти показатели от количества голосований, а не посещенных заседаний", - говорится в сообщении "Голоса".

При этом Железняк указывает на то, что позиция его политической силы частично совпадает с озвученной позицией представителями партии "Слуга народа" в вопросе соблюдения парламентской дисциплины.

Теги: #верховная_рада #голос #депутаты
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