"Слуга народа" проведет курсы для своих депутатов, которые помогут им в парламенте воплощать свои идеи на практике

Партия "Слуга народа" в партнерстве с Киевской школой экономики проведет образовательный интенсив для избранных от этой партии народных депутатов Украины.

"Недельный экспресс-курс, подготовленный лучшими украинскими специалистами, станет первым в серии учебных программ для членов фракции, которая будет реализовываться в течение всего срока работы Верховной Рады 9-го созыва", - отмечается в сообщении партии.

В "Слуге народа" отмечают, что будущие депутаты уже сегодня имеют целый ряд идей и инициатив, направленных на достижение экономического прорыва, роста благосостояния людей, улучшение качества государственного и местного управления, борьбу с коррупцией.

"Цель образовательного интенсива – дать народным избранникам соответствующий набор навыков и компетенций, который позволит воплотить эти инициативы на практике", - указали в партии.

В "Слуге народа" хотят, чтобы новоизбранные депутаты получили необходимый уровень знаний о современном состоянии, проблемах и перспективах различных отраслей экономики и социальной жизни страны; получили глубокое понимание бюджетного процесса и процесса принятия государственных решений; научились строить политические стратегии преобразований, создавать законопроекты; усвоили принципы и техники обсуждения законодательных инициатив с заинтересованными сторонами.

В партии рассчитывают на то, что фракция "Слуги народа" по итогам первого интенсива станет работать как слаженная команда и буквально с первого дня работы Верховной Рады нового созыва предложит для принятия пакеты законопроектов, которых ждут ее избиратели и весь украинский народ.

В дальнейшем народных депутатов от "Слуги народа" ждут секторальные лекции, семинары, встречи с практиками государственного управления, экспертами и специалистами из разных областей.

"Процесс обучения будет длиться постоянно, чтобы обеспечить качественную профессиональную работу каждого народного избранника", - подчеркнули в партии.