Политика

12:55 24.07.2019

Кандидат Юринец требует в суде пересчета голосов не некоторых участках округа №117 во Львове

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Кандидат Юринец требует в суде пересчета голосов не некоторых участках округа №117 во Львове

Кандидат в народные депутаты, самовыдвиженец Оксана Юринец требует в суде пересчета голосов не некоторых участках округа №117 во Львове.

"Иск направлен в окружной административный суд. Основание для иска – нарушение процедуры во время установления результатов голосования", - сказала Юринец корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина".

Она отметила, что "члены участковых комиссий привозили протоколы заседаний в окружкомы не в определенных законом пакетах, а в обыкновенных конвертах".

"Во время перевозки протоколов могли произойти махинации. Также предостережение вызывает и то, что на нескольких участках количество испорченных протоколов превышает 5%", – отметила Юринец.

Она не уточнила, о каком количестве участков идет речь.

Как сообщалось, по данным ЦИК в округе №117 во Львове побели кандидат от партии "Голос" Ярослав Рущишин (25,12% голосов). Оксана Юринец заняла втрое место (23,77%). Разница между первым и вторым местом составила 1065 голосов.

Теги: #львов #подсчет #юринец #выборы
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