Политика

11:36 24.07.2019

Миссия ВКУ выявила множество примеров российской дезинформации против Украины в зарубежной прессе

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Миссия ВКУ выявила множество примеров российской дезинформации против Украины в зарубежной прессе

Миссия долгосрочных наблюдателей за внеочередными парламентскими выборами в Украине Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) зафиксировала многочисленные примеры российской дезинформационной кампании против Украины в зарубежной прессе.

"Миссия ВКУ зафиксировала многочисленные примеры российской дезинформации об Украине и ее избирательных процессах в иностранных медиа", - говорится в отчете Всемирного конгресса украинцев, обнародованного на пресс-конференции в среду в Киеве.

Так, миссия заметила разные дезинформационные нарративы во время парламентских выборов, которые распространялись на разных языках посредствам традиционных и социальных медиа за пределами Украины.

В Конгрессе отметили, что целевой аудиторией такой фейковой информации была иностранная аудитория.

В предварительном отчете миссии утверждается, в частности, что некоторые французские СМИ были замечены в распространении дезинформации о "распространении в Украине крайне правого, ксенофобского, националистического и антироссийского идеологического толка", а также о "неонацистских настроениях" в украинском обществе.

Также в миссии зафиксировали распространение тезиса о том, что "президент Украины является марионеткой олигархов" либо же контролируется западными странами, а "Украина является политическим проектом Вашингтона".

Кроме того, наблюдателями были замечены такие искажения, как "выборы в Раду были названы самыми закрытыми и несвободными".

"Дезинформация остается неотъемлемой частью российской гибридной войны, которая включает военные, экономические, кибернетические и информационные компоненты. Конечной целью российской гибридной войны, включая дезинформацию, является ослабление Украины, чтобы вернуть ее в российскую сферу влияния и доминирования", - резюмировал глава миссии ВКУ Евгений Чолий.

Он отметил, что наблюдатели мониторили СМИ в 28 странах на 20 языках.

 

Теги: #вку #пресса #россия #украина #дезинформация
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