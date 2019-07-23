Экс-замглавы МИД Веселовский уверен, что многие выехавшие в РФ из Донбасса украинцы вернутся домой после разрешения конфликта

Представитель Украины в Европейском Союзе (2008-2010), заместитель министра иностранных дел (2005-2008) Андрей Веселовский уверен, что многие украинцы, которые до 2014 года проживали в Донецкой и Луганской областях и в результате российской агрессии выехали на территорию РФ, вернутся в родную страну после того, как будет разрешен конфликт.

"Я не сомневаюсь, что когда мы свою игру выиграем, многие из них подумают дважды и вернутся домой в Украину", - сказал Веселовский в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, многие из них сохранили гражданство, за что страдают. "Мы знаем, что в первые недели войны большое количество людей из Донецкой и Луганской областей из-за страха или из-за близости границы уехали в Россию и сейчас там остаются. И для них это реальная проблема, поскольку их украинское гражданство, несмотря на то, что и признается, но за него "бьют". Они там" зачумленные" на уровне людей", - пояснил дипломат.

При этом он, комментируя расширение упрощенного порядка предоставления гражданства РФ украинскими гражданами на всей территории Донецкой и Луганской, отметил, что такие действия должны быть наказаны.

"Но это должно делаться на правовой основе к тем людям, которые вмешались в законодательство Украины и, несмотря на требования украинского законодательства, действуют во вред Украине, а не в качестве мести. Такие действия России являются сознательными и вредят отношениям межу нашими народами, а также препятствуют какой-либо нормализации", - подчеркнул Веселовский.



Полный текст интервью будет опубликован в новостной ленте и в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина".