Политика

16:42 23.07.2019

Увольнением ряда послов Зеленский продемонстрировал заботу о внешней политике, считает экс-замглавы МИД Веселовский

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Увольнением ряда послов Зеленский продемонстрировал заботу о внешней политике, считает экс-замглавы МИД Веселовский

Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал, уволив послов в ряде государств, что заботится о внешней политике, считает представитель Украины в Европейском Союзе (2008-2010), заместитель министра иностранных дел (2005-2008) Андрей Веселовский.

"В этих указах Зеленского нет никакого трагизма – это абсолютно нормальный жест, который показал, что хозяин - в доме, и он заботиться о внешней политике… Отозвали тех, кто либо уже очень давно был, либо по тем или иным причинам продемонстрировал свой непрофессионализм", - сказал Веселовский в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что посол не может находиться в другом государстве на своем посту более четырех-пяти лет, поскольку он перестает представлять свое государство. "Он проникается мыслями и интересами того другого (государства – ИФ) помимо собственной воли, поскольку уже долгое время живет в другом окружении. Поэтому ротации послов - это не выдумки, это -необходимость", - пояснил Веселовский.

Как сообщалось, 19 июля президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил послов Украины в 11 странах, включая посла в США Валерия Чалого.


Полный текст интервью будет опубликован в новостной ленте и в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #зеленский #веселовский
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