Зеленский: Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины.

Об этом Зеленский сообщил журналистам по завершению брифинга в Офисе президента во вторник в Киеве.

"Может быть, это один из вариантов, один из претендентов. С самого начала моей президентской кампании я говорил, что Рябошапка крутой специалист, я вижу его одним из претендентов", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о кандидатуре будущего генпрокурора.

Перед этим президент заявил, что Украине нужен новый генпрокурор.

Как сообщалось, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в данный момент находится в официальном отпуске, о чем 22 июля сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.