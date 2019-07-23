Политика

15:04 23.07.2019

Борис Джонсон пообещал добиться Brexit в конце октября и победить лейбористов

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Борис Джонсон пообещал добиться Brexit в конце октября и победить лейбористов

Новый лидер Консервативной партии Великобритании Борис Джонсон во вторник пообещал реализовать Brexit и одержать победу над лидером Лейбористской партии Джереми Корбином.

"И мы знаем лейтмотив той кампании, которая только что завершилась. Если вы вдруг забыли: реализовать Brexit, объединить страну и разгромить Джереми Корбина", - сказал Джонсон, выступая в Лондоне после объявления итогов голосования за лидера консерваторов.

Затем Джонсон заявил, что Великобритания "добьется Brexit 31 октября".

Также Джонсон выразил благодарность премьер-министру Великобритании Терезе Мэй за ее "выдающуюся службу на благо этой партии и этой страны".

Своего соперника в борьбе за лидерство в Консервативной партии Джереми Ханта Джонсон назвал "совершенно потрясающим агитатором" и пошутил, что теперь без промедления "украдет" идеи, высказанные Хантом во время предвыборной кампании.

Джонсон во вторник был избран лидером Консервативной партии Великобритании, в среду, как ожидается, он займет пост премьер-министра Великобритании, сменив Терезу Мэй.

Теги: #великобритания #brexit #джонсон
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