Политика

14:35 23.07.2019

Коалиционное соглашение может быть трансформировано в программу действий

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Коалиционное соглашение может быть трансформировано в программу действий

Партия "Слуга народа" продолжает работу над проектом коалиционного соглашения, однако оно может быть трансформировано в программу действий, сообщил советник президента Олег Устенко.

"В моем понимании, коалиционное соглашение будет трансформировано, поскольку коалиции не будет и "Слуга народа" становится правящей партией. Будет программа действий, но документ должен быть принят и одобрен в самой партии", – сказал Устенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

До выборов команда президента готовила проект коалиционного соглашения.

"Но на текущий момент действительно мы видим, что "Слуга народа" набирает большинство. В данном случае, как я понимаю, коалиционное соглашение меняется с традиционного на программу действий. Она обширная, охватывает целый ряд аспектов – не только экономических", – сказал советник Зеленского.

По его словам, над документом работает несколько центров: "Во-первых, документ продолжает дорабатываться внутри самой партии. Второе – документ разрабатывается и корректируется внутри экономической группы Офиса президента. Третье – в Национальном инвестиционном совете при президенте. Это если говорить об экономической части".

При этом на содержание документа будут иметь влияние месседжи, которые Зеленский получил в ходе встречи с инвесторами и бизнес-ассоциациями.

"Что касается экономической политики - идут новые вводные. Президент встречался с инвесторами, была встреча с бизнесом – уже есть какие-то месседжи от бизнеса, что необходимо усилить, где нужно трансформировать видение. Идет разработка комплексного документа", – отметил Устенко.

"Все работают в ускоренном темпе", – добавил он.

Теги: #верховная_рада #устенко #коалиция #слуга_народа
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