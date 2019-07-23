Борис Джонсон стал новым лидером Консервативной партии Великобритании

Бывший глава британского МИД Борис Джонсон по итогам голосования избран во вторник новым лидером Консервативной партии Великобритании.

Джонсон, фаворит гонки за эту должность, набрал 92 153 голоса, его соперник - глава МИД Великобритании Джереми Хант получил 46 656 голосов членов Консервативной партии.

Явка составила 87,4%.

В результате со среды Джонсон, как ожидается, сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра Великобритании.

Борису Джонсону 55 лет, он родился в Нью-Йорке, затем с семьей переехал в Брюссель, а затем в Лондон. Образование Джонсон получил в Итонском колледже, потом поступил в Оксфордский университет, где занимался древней литературой и классической философией. После университета он стал работать журналистом, а в 2001 году стал членом палаты общин парламента Великобритании от Консервативной партии.

Заметным игроком на британской политической арене Джонсон стал в 2008 году, когда занял пост мэра Лондона. Эту должность Джонсон сохранял до 2016 года, уделяя особое внимание борьбе с преступностью и транспортным проблемам в городе. Многим Джонсон запомнился как мэр, ездивший на работу на велосипеде.

В 2016 году Джонсон стал министром иностранных дел Великобритании в правительстве премьер-министра Терезы Мэй, но в 2018 году покинул эту должность из-за разногласий с Мэй по Brexit.

Джонсон получил обширную поддержку однопартийцев, несмотря на свою жесткую позицию по Brexit. Джонсон заявлял, что Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября при любом раскладе. Его конкурент Хант занял более мягкую позицию, заявив, что в принципе он готов к выходу из ЕС без соглашения, но может и продлить сроки Brexit, если это поможет заключить сделку с Брюсселем.

В то же время британские СМИ полагают, что некоторые члены консервативной партии уже готовы противостоять Джонсону и его позиции по Brexit. Также СМИ ставят под вопрос возможность Джонсона заручиться поддержкой большинства в палате общин, что, по их мнению, может привести к тому, что Тереза Мэй не сможет рекомендовать его королеве Елизавете II в качестве своего преемника.

Противники Джонсона, по данным газеты The Guardian, намерены за лето посмотреть, сможет ли новый премьер избежать выхода из ЕС без сделки, и, в противном случае, начать действовать против него.

Несколько членов кабинета министров уже заявили, что они уйдут в отставку в случае победы Джонсона.

В понедельник в знак протеста против вероятной победы Джонсона ушел в отставку замминистра иностранных дел Великобритании Алан Данкан.

Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд на выходных заявлял, что намерен покинуть свой пост, если правительство страны возглавит Борис Джонсон. Министр пояснил, что не согласен с идеей Джонсона о том, что выход страны из ЕС без соглашения с Брюсселем, регламентирующего дальнейшие отношения, - вполне жизнеспособный вариант. Он добавил, что считает важным, чтобы в стране премьер и министр финансов разделяли общую позицию по теме Brexit.

Кроме того, о намерении уйти в отставку в случае победы Джонсона заявил министр юстиции Великобритании Дэвид Гок. Он также заявил, что выступает против выхода из ЕС без соглашения, отметив, что такой итог станет унижением для Великобритании.

Джонсон во время предвыборных дебатов затрагивал и другие актуальные для британцев темы. Так, Джонсон рассказывал о масштабных инфраструктурных проектах, например, о намерении построить мост, соединяющий остров Великобритания с Северной Ирландией.

Также Джонсон сообщал, что намерен повысить уровень дохода, при котором британцы выплачивают 40%-й подоходный налог с 50 тыс. фунтов до 80 тыс. фунтов в год. Джонсон предложил увеличить до 5 тыс. фунтов стерлингов финансирование на каждого ученика государственной школы в Великобритании. Сейчас минимум составляет 4,8 тыс. фунтов.

Джонсон намерен выделить дополнительные средства, чтобы увеличить число полицейских в Великобритании. Также он хочет пересмотреть и, вероятно, отменить так называемые налоги "на пороки", например, на сахар, но не на алкоголь и табак.