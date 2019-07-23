Имя нового премьера Великобритании станет известно во вторник

Члены Консервативной партии Великобритании в понедельник завершили голосование за нового лидера партии, который займет пост премьер-министра страны.

Отправить свои бюллетени члены Консервативной партии могли до 17:00 по лондонскому времени (19:00 по московскому времени). Теперь в Великобритании ведется подсчет голосов.

Голосование стартовало 6 июля, оно проводилось по почте. Выбрать нового лидера консерваторов могли 160 тыс. членов партии. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Новый лидер Консервативной партии заменит на посту главы правительства подавшую в отставку Терезу Мэй.

Имя победителя выборов и 77-го премьер-министра Великобритании станет известно в 12:00 лондонского времени (14:00 мск) во вторник. В среду действующий премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в последний раз выступит перед парламентом, а затем отправится в Букингемский дворец, где королева Елизавета II примет ее отставку.

За должность лидера консерваторов и премьер-министра ведут борьбу два кандидата: экс-глава МИД Борис Джонсон и действующий руководитель этого же ведомства Джереми Хант. Джонсон считается фаворитом гонки.

Наибольшее внимание британцев и экспертов привлекает позиция кандидатов по вопросу Brexit. Именно проблемы с реализацией выхода государства из Евросоюза заставили Терезу Мэй отказаться от лидерства в Консервативной партии и поста премьера. Она несколько раз не смогла уговорить парламент проголосовать за согласованную ею с Брюсселем сделку по выходу из ЕС.

Тем временем, в Брюссель неоднократно заявлял, что не намерен возвращаться к переговорам и дал Великобритании срок до 31 октября 2019 года, чтобы согласовать сделку в парламенте.

Джонсон заявлял, что Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября при любом раскладе. Хант же занял более мягкую позицию, сказав, что он готов к выходу из ЕС без соглашения, но может и продлить сроки Brexit, если это поможет заключить сделку с Брюсселем.

Джонсон утверждал, что сделка, согласованная Терезой Мэй с Брюсселем, мертва. И если Джонсон будет вести новые переговоры с ЕС, он намерен избавиться от "страховочного плана" по ирландской границе. Этот план вызывает недовольство британских парламентариев, считающих, что он излишне привязывает Великобританию к нормам ЕС.

Хант готов создать новую команду для переговоров по Brexit, которая, по его мнению, сможет убедить Брюссель в том, что измененная версия соглашения о выходе Великобритании из ЕС получит одобрение британского парламента. Хант полагает, что у него будет возможность достичь новых договоренностей по "страховочному плану" по ирландской границе.

Несколько членов кабинета министров уже заявили, что они уйдут в отставку в случае победы Джонсона из-за его позиции по Brexit.

В понедельник в знак протеста против вероятной победы Джонсона ушел в отставку замминистра иностранных дел Великобритании Алан Данкан.

Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд на выходных заявлял, что намерен покинуть свой пост, если правительство страны возглавит Борис Джонсон. Министр пояснил, что не считает выход из ЕС без соглашения с Брюсселем жизнеспособным планом. Он добавил, что премьер и министр финансов должны иметь общую позицию по теме Brexit.

Кроме того, о намерении уйти в отставку в случае победы Джонсона заявил министр юстиции Великобритании Дэвид Гок. Он также заявил, что выступает против выхода из ЕС без соглашения, отметив, что такой итог станет унижением для Великобритании.

Во время предвыборных дебатов Джонсон и Хант выражали свою позицию не только по Brexit, но и по другим важным для британцев темам. Так, Джонсон рассказывал о масштабных инфраструктурных проектах, например, о намерении построить мост, соединяющий остров Великобритания с Северной Ирландией.

Также Джонсон сообщал, что намерен повысить порог дохода, при котором британцы выплачивают 40%-й подоходный налог с 50 тыс. фунтов до 80 тыс. фунтов в год. Джонсон также предложил увеличить до 5 тыс. фунтов стерлингов финансирование на каждого ученика государственной школы в Великобритании. Сейчас минимум составляет 4,8 тыс. фунтов.

Джонсон намерен выделить дополнительные средства, чтобы увеличить число полицейских в Великобритании. Также он хочет пересмотреть и, вероятно, отменить так называемые налоги "на пороки", например, на сахар, но не на алкоголь и табак.

Джереми Хант, в свою очередь, обещал снизить налог на прибыль компаний с 19% до 12,5% - как в Ирландии. Хант также планирует снизить налоги для семей, которые самостоятельно ухаживают за пожилыми родственниками, не отправляя их в дома престарелых.

Также Хант пообещал увеличить расходы на оборону с 2% до 2,5% ВВП к 2024 году. Он заявил, что в случае, если он станет премьер-министром, он увеличит число кораблей и палубной авиации в Королевском военно-морском флоте Великобритании.

Кроме того, Хант пообещал, что проведет в парламенте голосование об отмене запрета на охоту на лис. Запрет был введен в 2004 году.