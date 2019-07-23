Политика

00:02 23.07.2019

В "Слуге народа" не будет людей, работающих на олигархов – Разумков

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В "Слуге народа" не будет людей, работающих на олигархов – Разумков

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков подчеркивает, что в ней не будет людей, которые будут работать на олигархов.

      "В нашей политической силе не будет ни одного человека, который будет работать на олигархов. Если кто-то будет работать на олигархов, то он не будет в нашей политической силе, и это я расцениваю как коррупцию, как нарушение избирательного законодательства. И я хочу вас заверить, что не будет индульгенции для своих, все будут отвечать в рамках действующего законодательства", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на ICTV в понедельник.

Теги: #разумков #олигархи #слуга_народа
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Интерфакс-Украина
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