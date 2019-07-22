Политика

23:41 22.07.2019

Разумков полагает, что местные выборы все-таки пройдут в 2020 году, но "многое будет зависеть от местных органов власти"

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Разумков полагает, что местные выборы все-таки пройдут в 2020 году, но "многое будет зависеть от местных органов власти"

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что местные выборы в Украине состоятся все-таки в 2020 году, а партия уже будет готовиться к их проведению после подведения итогов парламентских выборов.

      "Если мы говорим о местных выборах, то действительно к ним нужно готовиться, и политическая партия "Слуга народа" фактически сразу же после того, как заканчиваются парламентские выборы, будет готовиться к местным выборам. Я думаю, что все-таки выборы пройдут в 2020 году, но многое будет зависеть, в том числе, и от местных органов власти", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

      Разумков считает, что большая часть органов власти работает неэффективно, не соответствует тем вызовам, которые стоят перед государством, не обеспечивает жизнедеятельность граждан, неэффективно использует те ресурсы, которые у них есть, в том числе, благодаря реформе децентрализации.

      "Точно так же, как существует определенная коррупционная составляющая. Мы прекрасно знаем об этой "новой" технологии, когда деньги размещаются на депозитах, у нас всё хорошо в городах, в ОТГ, у нас нет никаких проблем, а деньги почему-то размещаются в качестве депозитов. На мой взгляд, это прямые действия, которые могут быть связаны с коррупцией, потому что обычно, я буду называть вещи своими именами, это часто несет за собой "откат" за размещение депозитов в тех или иных банках, и этим должны заниматься правоохранительные органы", - отметил он.

      Как сообщалось, 21 июля на брифинге в штабе "Слуги народа" после объявления результатов выборов президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стоит расслабляться в вопросе местных выборов.

      "Вам интересно, что будет с местными выборами? Не расслабляйтесь", - сказал Зеленский в воскресенье.

Теги: #разумков #местные_выборы #выборы
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