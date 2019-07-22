Кандидат от "Голоса" Рущишин побеждает в округе №117

Кандидат от "Голоса" Ярослав Рущишин побеждает в округе №117 во Львове. Об этом свидетельствуют данные обработки 100% протоколов на сайте ЦИК Украины.

По данным ЦИК, Рущишин набрал 25,12% голосов.

На втором месте – народный депутат Украины предыдущего созыва от этого округа Оксана Юринец (23,77%).

В абсолютном выражении разница в голосах между лидерами составила 1065 голосов.

На третьем месте кандидат от партии "Слуга народа" Роман Федыняк, набравший 19,43%.

52-летний Ярослав Рущишин – генеральный директор АТ "Троттола", один из лидеров студенческого движения Львова в конце 80-в начале 90-х гг.

В округ №117 входят Галицкий и Франковский районы Львова.