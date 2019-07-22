"Слуга народа", вероятно, сможет впервые в истории парламента Украины сформировать однопартийное большинство

Партия "Слуга народа", вероятно, сможет сформировать в новом парламенте однопартийное большинство, не прибегая к привлечению в свой состав депутатов-самовыдвиженцев, что будет первым случаем в истории независимой Украины.

Так, по состоянию на 9.00 понедельника, представители "Слуги народа" могут рассчитывать на победу в 115-120 мажоритарных округах. Согласно предварительным оценкам, по спискам партия получит 121 мандат, что позволит формировать фракцию в количестве более 226 депутатов.

Представители партии лидируют или борются за победу во всех областях, кроме Донецкой, где между собой соперничают, в основном выдвиженцы "Оппозционного блока" и "Оппоциционной платформы – За жизнь!".

В частности, выдвиженцы "Слуги народа" побеждают во всех округах Киева, подавляющем большинстве округов Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Запорожской областей.

В Верховную Раду, согласно результатам обработки 43,36% протоколов, проходят партии "Слуга народа" (42,31% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) – 12,79%, ВО "Батькивщина" – 8,08%, "Евросолидарность" – 8,7%, "Голос" – 6,39%.