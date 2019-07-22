Политика

09:05 22.07.2019

"Слуга народа", вероятно, сможет впервые в истории парламента Украины сформировать однопартийное большинство

1 мин читать

Партия "Слуга народа", вероятно, сможет сформировать в новом парламенте однопартийное большинство, не прибегая к привлечению в свой состав депутатов-самовыдвиженцев, что будет первым случаем в истории независимой Украины.

Так, по состоянию на 9.00 понедельника, представители "Слуги народа" могут рассчитывать на победу в 115-120 мажоритарных округах. Согласно предварительным оценкам, по спискам партия получит 121 мандат, что позволит формировать фракцию в количестве более 226 депутатов.

Представители партии лидируют или борются за победу во всех областях, кроме Донецкой, где между собой соперничают, в основном выдвиженцы "Оппозционного блока" и "Оппоциционной платформы – За жизнь!".

В частности, выдвиженцы "Слуги народа" побеждают во всех округах Киева, подавляющем большинстве округов Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Запорожской областей.

В Верховную Раду, согласно результатам обработки 43,36% протоколов, проходят партии "Слуга народа" (42,31% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) – 12,79%, ВО "Батькивщина" – 8,08%, "Евросолидарность" – 8,7%, "Голос" – 6,39%.

Теги: #слуганарода #выборы #парламент
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:20 22.07.2019
На Закарпатье уверенно лидируют в своих округах лишь Лунченко и Поляк, на остальных округах идет борьба

На Закарпатье уверенно лидируют в своих округах лишь Лунченко и Поляк, на остальных округах идет борьба

08:59 22.07.2019
Кандидаты от "Слуги народа" побеждают во всех мажоритарных округах Киева после подсчета 25-67% протоколов – ЦИК

Кандидаты от "Слуги народа" побеждают во всех мажоритарных округах Киева после подсчета 25-67% протоколов – ЦИК

08:56 22.07.2019
43,36% электронных протоколов: "Слуга народа" - 42,31%, ОПЗЖ – 12,79, Евросолидарность – 8,7, Батькивщина – 8,08, "Голос" – 6,39%

43,36% электронных протоколов: "Слуга народа" - 42,31%, ОПЗЖ – 12,79, Евросолидарность – 8,7, Батькивщина – 8,08, "Голос" – 6,39%

07:54 22.07.2019
Колесников признал свое поражение на выборах в Раду по мажоритарному округу в Донецкой области

Колесников признал свое поражение на выборах в Раду по мажоритарному округу в Донецкой области

07:37 22.07.2019
ЦИК обработал треть протоколов: "Слуга народа" - 42,15% голосов, "ОПЗЖ" - 12,7%, "Евросолидарность" - 8,72%, "Батькивщина" – 8,17%, "Голос" - 6,41%

ЦИК обработал треть протоколов: "Слуга народа" - 42,15% голосов, "ОПЗЖ" - 12,7%, "Евросолидарность" - 8,72%, "Батькивщина" – 8,17%, "Голос" - 6,41%

07:28 22.07.2019
"Слуга народа", "Евросолидарность" и "Голос" лидируют на выборах в Раду за границей - 95,09% протоколов

"Слуга народа", "Евросолидарность" и "Голос" лидируют на выборах в Раду за границей - 95,09% протоколов

07:25 22.07.2019
ЦИК обработал треть протоколов: "Слуга народа" - 42,15% голосов, "ОПЗЖ" - 12,7%, "Евросолидарность" - 8,72%, "Батькивщина" – 8,17%, "Голос" - 6,41%

ЦИК обработал треть протоколов: "Слуга народа" - 42,15% голосов, "ОПЗЖ" - 12,7%, "Евросолидарность" - 8,72%, "Батькивщина" – 8,17%, "Голос" - 6,41%

07:17 22.07.2019
МИД Канады поздравило украинцев с проведением выборов в Раду

МИД Канады поздравило украинцев с проведением выборов в Раду

06:24 22.07.2019
Нардеп от "Батькивщины" Луценко признал свое поражение на выборах в Раду по мажоритарному округу в Ровенской области

Нардеп от "Батькивщины" Луценко признал свое поражение на выборах в Раду по мажоритарному округу в Ровенской области

05:52 22.07.2019
Ким Чен Ын проголосовал на выборах депутатов в КНДР

Ким Чен Ын проголосовал на выборах депутатов в КНДР

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский обещает принятие закона об импичменте президента, а не "дополнения", в новом парламенте

"Слуга народа" по спискам займет в Раде около 125 мест – результаты экзит-полов (таблица)

Зеленский на вопрос о возможном премьерстве Вакарчука: "Это большая ответственность и это должен быть гуру экономики"

Зеленский: после формирования большинства в новой Раде появится кандидатура нового генпрокурора

Зеленский уволил посла Украины в США Валерия Чалого

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский обещает принятие закона об импичменте президента, а не "дополнения", в новом парламенте

"Слуга народа" по спискам займет в Раде около 125 мест – результаты экзит-полов (таблица)

Зеленский на вопрос о возможном премьерстве Вакарчука: "Это большая ответственность и это должен быть гуру экономики"

Комитет избирателей Украины фиксирует случаи агитации в день тишины

Вскоре после избрания Рады рабгруппа займется подготовкой первого заседания, рассадкой нардепов в зале и распределением комитетов

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует освободить Вышинского из-под стражи

Зеленский: после формирования большинства в новой Раде появится кандидатура нового генпрокурора

Зеленский: должен быть наработан план с перечнем ремонтируемых дорог в Украине и сроками их ремонта

В КС поступило представление 53 нардепов с просьбой признать неконституционными законы об особом статусе Донбасса и об амнистии коллаборационистов

Зеленский подписал указ, направленный на улучшение качества украинских дорог

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА