"Слуга народа" по спискам займет в Раде около 125 мест – результаты экзит-полов (таблица)

Партия "Слуга народа", которая по результатам четырех экзит-полов получила от 42,7% до 44,7%, получит в новой Верховной Раде около 125 мест.

У "Оппозиционного блока – За жизнь" будет около 35 мест, "Европейской солидарности" – 25, "Батькивщины" – 23 и "Голоса" – 18.

Количество мест в парламенте по партийным спискам по данным экзит-полов