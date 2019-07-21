"Слуга народа" по спискам займет в Раде около 125 мест – результаты экзит-полов (таблица)
Партия "Слуга народа", которая по результатам четырех экзит-полов получила от 42,7% до 44,7%, получит в новой Верховной Раде около 125 мест.
У "Оппозиционного блока – За жизнь" будет около 35 мест, "Европейской солидарности" – 25, "Батькивщины" – 23 и "Голоса" – 18.
Количество мест в парламенте по партийным спискам по данным экзит-полов
|Партия/Экзит-пол
|Национальный
|112 канал
|1+1
|КИУ и СОЦИС
|Среднее
|Слуга народа
|126
|121
|126
|127
|125
|Оппозиционный блок - За життя
|33
|37
|36
|35
|35
|Европейская солидарность
|26
|25
|24
|24
|25
|Батькивщина
|22
|24
|22
|22
|23
|Голос
|18
|18
|17
|17
|18
|Итого
|225
|225
|225
|225
|225