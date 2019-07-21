Политика

20:36 21.07.2019

"Слуга народа" по спискам займет в Раде около 125 мест – результаты экзит-полов (таблица)

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Партия "Слуга народа", которая по результатам четырех экзит-полов получила от 42,7% до 44,7%, получит в новой Верховной Раде около 125 мест.

У "Оппозиционного блока – За жизнь" будет около 35 мест, "Европейской солидарности" – 25, "Батькивщины" – 23 и "Голоса" – 18.

Количество мест в парламенте по партийным спискам по данным экзит-полов

 

 Партия/Экзит-пол Национальный 112 канал 1+1 КИУ и СОЦИС Среднее
Слуга народа 126 121 126 127 125
Оппозиционный блок - За життя 33 37 36 35 35
Европейская солидарность 26 25 24 24 25
Батькивщина 22 24 22 22 23
Голос 18 18 17 17 18
Итого 225 225 225 225 225

 

Теги: #результат #партии #выборы
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