Комитет избирателей Украины фиксирует случаи агитации в день тишины

Комитет избирателей Украины (КИУ) в день тишины накануне голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду фиксирует факты нарушений в разных областях, в частности, размещение агитационных материалов.

Как отмечается в релизе КИУ в субботу, несмотря на запрет по законодательству, в этот день в округах все еще размещены агитационные материалы политических партий и кандидатов. В последние дни перед выборами появились новые билборды, которые не имеют исходных данных, при этом выполнены в стилистике отдельных кандидатов и политических сил.

Наблюдатели КИУ сообщили о незаконной агитации в Закарпатской, Запорожской, Херсонской, Кировоградской, Донецкой, Одесской, Черкасской, Николаевской и Черниговской областях. Реклама кандидатов и партий также активно присутствует в сети Интернет.