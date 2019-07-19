Зеленский: должен быть наработан план с перечнем ремонтируемых дорог в Украине и сроками их ремонта

В Украине должен быть наработан план с четким перечнем ремонтируемых дорог в стране и сроками их ремонта, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщила пресс-служба президента, на рабочем совещании по состоянию дорожной инфраструктуры в пятницу Зеленский отметил, что за последние дни посетил несколько регионов, где ознакомился с ходом ремонтов на автодорогах.

По его словам, есть много проблем по финансированию, прозрачности проведения тендеров, профессионализму компаний-подрядчиков, качеству выполненных работ, и все они требуют немедленного решения.

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан отметил, что необходимо системно бороться с коррупцией в дорожной сфере и провести аудит действующих договоров. Он привел как пример схемы, когда большую сумму, которая должна быть выделена на ремонт дороги путем проведения прозрачного тендера, "размывали" на несколько сотен кусков автодороги и избегали конкурса.

"Также есть вопросы к работе "Укравтодора" и его руководства", - отмечается в сообщении.

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк сообщил, что есть проект реформы "Укравтодора", который может быть реализован через несколько месяцев и предусматривает ликвидацию функции контроллера. Зато качество дорог и выполненных работ должна мониторить иностранная аудиторская компания с соответствующим статусом.

"Боюсь, что пока мы будем реформировать, мы потратим и деньги, и время. Может, мы сделаем план в ближайшее время и отдадим ведущим западным компаниям строительство приоритетных дорог? А параллельно будем реформировать", - предложил президент.

Заместитель руководителя ОП Алексей Гончарук отметил, что в первую очередь определено несколько приоритетных проектов, которые могут быть реализованы до конца этого года. Он отметил, что есть Дорожный фонд, однако его средств не хватает для финансирования всех потребностей, поэтому предлагается несколько вариантов дополнительных источников поступлений.

"Следует упорядочить ситуацию с акцизами. В Украине много горючего продается по "серой схеме", за которое не платится акциз. По нашим ожиданиям, мы сможем получить поступлений дополнительно на $1 млрд. Еще одна возможность для роста – налаживание нормальной работы с международными финансовыми институтами. Мы с ними встречались, и они потенциально декларируют готовность работать более активно при условии выполнения украинской стороной своих обязательств, поскольку сейчас выборка по имеющимся кредитным программам составляет, примерно, 20%", - рассказал Гончарук, добавив, что иностранные партнеры готовы предоставить также около $1 млрд.

Эксперт Офиса эффективного регулирования (BRDO) Александр Кубраков отметил, что по оценкам Всемирного банка в первую очередь необходимо провести капитальный ремонт 24 тыс. км основных магистралей, на что необходимо 150 млрд грн и еще 15 млрд грн ежегодно на поддержание их в надлежащем состоянии.

"Это реально сделать за три года", - подчеркнул он.

Всего в Украине 169 тыс. км дорог различных категорий. Президент Зеленский подчеркнул, что на первом этапе необходимо отремонтировать главные магистрали. В то же время другие дороги должны быть в нормальном состоянии.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова отметила, что для привлечения крупных компаний, которые строят качественные дороги, необходимо принять закон о концессии.

Участники совещания отдельно обсудили меры по обеспечению безопасности движения на дорогах. В совещании также приняли участие представители "Укравтодора" и Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.