Зеленский подписал указ, направленный на улучшение качества украинских дорог

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог в Украине.

Как сообщает пресс-служба президента, по результатам рабочего совещания по состоянию дорожной инфраструктуры в пятницу Зеленский издал указ, который предусматривает ряд мер, направленных на создание безопасных и комфортных условий для участников дорожного движения, развитие сети качественных дорог, формирование благоприятных условий для бизнеса.

"В частности, до 1 января 2020 года Кабинет министров должен обеспечить пересмотр квалификационных критериев, финансовых и технических требований к участникам публичных закупок в соответствии с лучшими мировыми практиками. Кроме того, должны быть созданы условия для использования новейших технологий и материалов при строительстве, реконструкции, ремонте дорог, пересмотрены соответствующие нормативно-технические документы с целью обеспечения европейского качества автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

Кроме того, заказчики должны привлекать на конкурсной основе независимого инженера-консультанта в сфере дорожного строительства (FIDIC) на этапах закупок, выполнения работ, гарантийного обслуживания строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог.