Политика

17:25 19.07.2019

Вопрос с Онищенко окончательно не решен

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Вопрос с Онищенко окончательно не решен

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук надеется, что Верховный суд накануне выборов в Верховную Раду поставит точку в вопросах регистрации отдельных кандидатов в народные депутаты.

"У нас есть несколько судебных дел, одно из них будет слушаться завтра в 10 часов утра и после этого вопрос о регистрации - не регистрации будет прекращен", - сказала Слипачук на брифинге в пятницу в Киеве.

После брифинга глава ЦИК уточнила, что речь идёт об иске Александра Онищенко, которому Центризбирком отказал в регистрации. Она отметила, что фамилии Онищенко нет в избирательном бюллетене, и в зависимости от решения суда ЦИК может столкнуться с проблемой её внесения в бюллетень.

"Мы этот вопрос исследуем. Работаем, в том числе, для выяснения всех технологических и временных рамок для реализации решения суда, но сейчас я его не имею", - сказала Слипачук журналистам.

Как сообщалось, Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК зарегистрировать Онищенко кандидатом в народные депутаты от Социалистической партии Украины в округе №93 на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля. В ответ ЦИК обжаловала это решение.

Теги: #цик #слипачук #онищенко #выборы
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