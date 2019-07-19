Политика

16:18 19.07.2019

Билецкий сообщил ГБР о преступной схеме чиновников "Укроборонпрома" по списанию новых танковых двигателей и других запчастей

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Билецкий сообщил ГБР о преступной схеме чиновников "Укроборонпрома" по списанию новых танковых двигателей и других запчастей

Народный депутат Украины, лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий подал в Государственное бюро расследований сообщение о совершении преступления должностными лицами госконцерна "Укроборонпром" в виде схемы по незаконному списанию танковых двигателей и их дальнейшему сбыту, что, по его предварительным подсчетам, нанесло государству ущерб в размере более $1,6млн.

"Речь идет о сбыте новых танковых двигателей, которые в течение длительного времени незаконно списывались нечистыми на руку персонажами из структур "Укроборонпрома"… По моей информации, по состоянию на сейчас более 70 украденных в армии двигателей спрятаны на частном складе одного из городов на востоке Украины и готовятся к перепродаже", - написал Билецкий в своем блоге в интернет-издании "Украинская правда" в пятницу, опубликовав также и фотокопию направленного в ГБР сообщения о совершении уголовного правонарушения.

По словам политика, на том же частном складе, кроме указанных двигателей, хранятся и другие танковые запчасти и новые газотурбинные двигатели.

"Все это было списано - читай: "смародерено" - с оборонных заводов. Общая сумма единовременной коррупционной прибыли из этой схемы, по предварительным расчетам, превысила $ 1,6млн", - написал нардеп.

Он рассказал, что в ноябре 2017г появилась информация о том, что в 17 танковую бригаду ВСУ поставляли изношенные двигатели к танкам Т-64, которые по всем документам проходили как новые.

"Результатом такого мошенничества стал выход из строя 35 (!!!) танков. После проведения специальной комиссии оказалось, что двигатели вышли из строя из-за нарушения условий хранения и правил расконсервации. Иными словами, очередной "Свинарчук" тогда заработал очередные миллионы и остался безнаказанным", - написал Билецкий.

Он также выразил убеждение, что для преступлений вокруг хищения оборонного бюджета и коррупции в военной сфере во время войны сроков давности или забвения быть не может и их расследование должно оставаться актуальным до полного наказания преступников.

Теги: #гбр #укроборонпром #билецкий
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