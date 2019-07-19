Политика

16:12 19.07.2019

Представитель Украины передал в ФСБ РФ ходатайство Денисовой о личном обязательстве в отношении 24 военнопленных украинских моряков

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Представитель Украины передал в ФСБ РФ ходатайство Денисовой о личном обязательстве в отношении 24 военнопленных украинских моряков

Временно поверенный по делам Украины в Российской Федерации Василий Покотило передал представителю ФСБ Российской Федерации ходатайство о личном обязательстве уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой в отношении 24 украинских военнопленных моряков, которые удерживаются в московском СИЗО.

"Только что временно поверенный по делам Украины в Российской Федерации Василий Покотило передал в МИД РФ ходатайство на имя руководителя следственной группы ФСБ России Сергея Микрюкова о моем личном обязательстве в отношении 24 украинских военных моряков, которые содержатся в Лефортовском СИЗО. Ждем ответа", - написала Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Как сообщалось, 17 июля Денисова предложила освободить удерживаемых в РФ 24 военнопленных украинских моряков под ее личное обязательство.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Находившимся на кораблях 24 украинцам было предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

В числе арестованных оказались командиры буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, бронекатера "Никополь" - Богдан Небылица, бронекатера - "Бердянск" Роман Мокряк, дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины - Владимир Лисовой; сотрудники СБУ Андрей Драч и Василий Сорока; члены экипажей Денис Гриценко (осуществлял общее руководство группой - ИФ), Юрий Безъязычный, Вячеслав Зинченко, Евгений Семидоцкий и Андрей Шевченко, Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиб, Владислав Костышин, Сергей Попов, Андрей Артеменко и Андрей Эйдер. Все они находятся под арестом в Москве.

Украина заявила, что арестованные моряки – военнопленные, их должны немедленно отпустить.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая по ходатайству Украины обязал Россию немедленно передать арестованных моряков, а также корабли на родину.

17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест всем 24 украинским морякам на три месяца.

Теги: #денисова #ходатайство #россия #украина #моряки #азовское_море
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