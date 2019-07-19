Политика

16:06 19.07.2019

Бюллетени для выборов в Раду будут доставлены на избирательные участки до конца дня

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Бюллетени для выборов в Раду будут доставлены на избирательные участки до конца дня

Все избирательные бюллетени для внеочередных выборов в Верховную Раду будут доставлены на избирательные участки до конца текущего дня, заявляет глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

"Сегодня почти уже 14 тысяч участковых избирательных комиссий, а это почти половина УИК, получили бюллетени, и это число изменяется постоянно в сторону увеличения... Бюллетени должны быть непосредственно доставлены на участки уже сегодня", - сказала Слипачук на брифинге в пятницу в Киеве.

Она подчеркнула, что доставка и передача бюллетеней проводятся в соответствии с законом.

Внеочередные выборы народных депутатов состоятся в ближайшее воскресенье, 21 июля.

Теги: #бюллетени #слипачук #выборы
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Интерфакс-Украина
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