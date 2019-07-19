Зеркаль приняла копии верительных грамот от новоназначенного посла ФРГ Анки Фельдхузен

Временно исполняющая обязанности министра иностранных дел Украины замглавы МИД по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль (министр Павел Климкин находится в отпуске) приняла копии верительных грамот от новоназначенного посла Германии в Украине Анки Фельдхузен, сообщает в пятницу днем пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

"В ходе встречи по этому случаю 19 июля был констатирован динамический характер двустороннего сотрудничества между Украиной и Германией. Елена Зеркаль отметила важную роль Берлина в сохранении суверенитета и территориальной целостности Украины вследствие российской агрессии, а также в сохранении поддержки международного сообщества нашей стране в противодействии агрессору. Отмечалась весомая практическая помощь правительства ФРГ в осуществлении реформ в Украине. Положительно отмечен устойчивый рост торгово-экономических отношений и инвестиционного сотрудничества", - говорится в информации.

Зеркаль отдельно ознакомила Фельдхузен с итогами международных судебных процессов Украины против России как агрессора и выразила уверенность, что Германия будет продолжать поддерживать усилия Украины по безусловной имплементации Москвой решений важных судебных инстанций.

"Касаясь энергетической сферы, Елена Зеркаль отметила важность дальнейшего сотрудничества с правительством ФРГ для эффективной имплементации директив Еврокомиссии по укреплению энергобезопасности и конкуренции на внутреннем рынке газа в Евросоюзе", - отметили в МИД.

Немецкий дипломат дала высокую оценку состояния демократии в Украине, свидетельством чего, в частности являются свободные и демократические избирательные процессы.

Зеркаль пожелала послу ФРГ успешной деятельности в Украине и выразила уверенность, что предыдущий опыт ее дипломатической работы в Украинском государстве будет способствовать ее эффективной работе.

Ранее Анка Фельдхузен занимала должность заместителя посла ФРГ в Украине.