Политика

15:23 19.07.2019

Инициатива РФ по упрошенному предоставлению российских паспортов украинцам на Донбассе - это сигнал к обсуждению федерализации Украины

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Инициатива РФ по упрошенному предоставлению российских паспортов украинцам на Донбассе - это сигнал к обсуждению федерализации Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает инициативу Москвы по расширению упрощенного порядка предоставления гражданства РФ украинскими гражданами на всей территории Донецкой и Луганской областей сигналом о желании федерализации Украины.

"Это же послание Путина (президента РФ Владимира Путина – ИФ) не только и не столько нам, а, прежде всего, Западу. Причем как раз накануне наших выборов. И это послание очень простое: "Давайте обсуждать федерализацию Украины. Делать это нужно на наших условиях. Россия хочет контролировать не менее весь Донбасс. И, в конце концов, вся Украина является зоной нашего прямого влияния"", - написал он на своей странице в Фейсбук в пятницу.

При этом Климкин отметил, что Запад может дать согласие на реализацию российского сценария в Украине.

По его словам, эффективно противодействовать этому можно лишь в случае стратегического и доверительного взаимодействия Украины с нашими друзьями и партнерами.

"И видение стратегии должны предоставить мы. До того, как свой сценарий начнет навязывать Россия", - подчеркнул глава МИД Украины.

Как сообщалось, 17 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, предоставляющий возможность получения российского гражданства не только жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), а всем ранее проживавшим на территории этих областей.

В частности, в пункте об упрощенном предоставлении гражданства гражданам Украины и лиц без гражданства, имеющим законные основания для нахождения в России, ранее проживавшим на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, новым указом слова "отдельных районов" исключаются.

Для подтверждения права на обращение за российским гражданством в упрощенном порядке указанные категории лиц должны предоставить документ, подтверждающий постоянное проживание на территориях Донецкой или Луганской областей по состоянию на 7 апреля и 27 апреля 2014 года соответственно, а не только в их отдельных районах.

Теги: #гражданство #россия #украина #донбасс #климкин
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