Политика

14:56 19.07.2019

Резолюция Европарламента демонстрирует неизменную поддержку Украины в борьбе против агрессии РФ

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Резолюция Европарламента демонстрирует неизменную поддержку Украины в борьбе против агрессии РФ

Резолюция Европейского парламента, принятая накануне, демонстрирует неизменную поддержку Европейским Союзом Украины, уверены в Министерстве иностранных дел Украины.

"Решение Европарламента продемонстрировало неизменную солидарность ЕС с Украиной в ее борьбе против российской агрессии и активную поддержку европейским сообществом усилий Украины по освобождению наших граждан из российского плена", - говорится в заявлении МИД, распространенном в пятницу.

Украинские дипломаты также приветствовали поддержку европейскими депутатоами санкционной политики ЕС против РФ и призыв к введению новых персональных санкций против лиц, ответственных за политические преследования и угнетение прав человека, а также готовность к введению в отношении России дополнительных экономических ограничительных мер.

Как сообщалось, 18 июля, Европарламент нового созыва на пленарной сессии в Страсбурге принял осуждающую резолюцию по России, повторив обвинения в нарушениях территориальной целостности Украины, прав человека, несоблюдении других международных обязательств.

В резолюции Европарламент "приветствует решение Совета (ЕС) о продлении о граничительных мер; подтверждает свою твердую убежденность в том, что санкции ЕС не могут быть отменены до тех пор, пока Россия не выполнит свои международные обязательства, в том числе по соблюдению Минских договоренностей".

Теги: #европарламент #россия #украина #мид
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