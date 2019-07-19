Проводимые НАБУ и САП в пятницу обыски не имеют отношения к "Евросолидарности" и Порошенко, но направлены на их дискредитацию

Партия "Европейская солидарность" заявляет, что следственные действия (обыски), которые в пятницу проводят детективы НАБУ и прокуроры САП в помещениях АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", в т.ч. в спортклубе "5 элемент" (Киев), являются провокацией, направленной на дискредитацию политсилы и ее лидера – пятого президента Украины Петра Порошенко, хотя не имеют к ним никакого отношения.

"Партия "Европейская солидарность" заявляет, что в последний день перед выборами (внеочередные выборы нардепов 21 июля – ИФ) мы наблюдаем за срежиссированным спектаклем, который имеет целью дискредитацию нашей политической силы и ее лидера. Подчеркиваем, что следственные действия, которые происходят сегодня, не имеют никакого отношения ни к "Европейской солидарности", ни к Петру Порошенко", - констатируется в заявлении партии, обнародованном в пятницу днем.

В качестве подтверждающей выводы о провокационной подоплеке проводимых следственных действий в "Евросолидарности" обратили внимание на то, что они происходят в присутствии телекамер, "которые очевидно нужны для организации политической "картинки".

"Считаем, что именно это является главной целью такой "следственной активности". В частности, первыми прибыли на место проведения "следственных действий" телекамеры тех телеканалов, за которыми стоят (глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор – ИФ) Медведчук, (лидер партии "Оппозиционный блок" Евгений – ИФ) Мураев и (бизнесмен Игорь - ИФ) Коломойский, которые, очевидно, и являются заказчиками соответствующей провокации", - высказано предположение в заявлении.

Обобщая свои подозрения, в партии подчеркнули, что когда такие мероприятии проходятся таким образом в последний день избирательной кампании, "не остается никаких сомнений, что это является исключительно грязной политической технологией, направленной против "Европейской солидарности". И цель этого - остановить движение Украины в ЕС и НАТО".

В политической силе подчеркнули, что всегда выступали за эффективную деятельность антикоррупционных органов, однако их деятельность должна быть эффективной и происходить вне политического влияния.

Как сообщалось, утром 19 июля в НАБУ сообщили, что детективы бюро под процессуальным руководством прокуроров САП проводят обыски в помещениях АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", в т.ч. в спортивном клубе "5 элемент" (Киев).

"Следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны Украины и Генштаба ВСУ в 2015-2018 гг., которые, по мнению следствия, незаконно внесли в государственный оборонный заказ (ГОЗ) специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам. Предварительная правовая квалификация - ч. 5 ст. 191 УК Украины", - сообщили в пресс-службе Бюро.

В свою очередь, пресс-служба корпорации "Богдан" в распространенном в пятницу пресс-релизе заявляет о "надуманности и безосновательности" действий НАБУ. "Компания заявляет о надуманности и безосновательности обвинений НАБУ и рассматривает организацию следственных действий как политически мотивированное давление", - отмечается в сообщении.

Согласно Единому госреестру юр- и физлиц, конечными бенефициарами спортивного клуба "5 элемент" (ООО "Спортивно-оздоровительный комплекс "Монитор", Киев) являются пятый президент Украины Петр Порошенко (55%), народный депутат Игорь Кононенко (35%) и вновь возглавивший корпорацию "Богдан" экс-первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский (10%).

По состоянию на первый квартал 2019 года, в числе акционеров автокомпании – ЗНВКИФ "Богдан Капитал" (23,54% уставного капитала), ООО "Хюндай Мотор Украина" (13,38%), ЗНВКИФ "Бриз" (15,64%), ООО "Мега Авто Логистик" (10,74%), ООО "Богдан Индустрия" (9,47%) и Hesutu Limited (6,9%)