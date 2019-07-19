Политика

14:51 19.07.2019

Казахстан направляет наблюдателей на выборы в украинский парламент

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Казахстан направляет наблюдателей на выборы в украинский парламент

Представители Казахстана примут участие в мониторинге выборов в Верховную Раду Украины, сообщает в пятницу пресс-служба казахстанского Центризбиркома.

С 19 по 22 июля на украинских парламентских выборах будут работать шесть наблюдателей из Казахстана, три из них - по приглашению ЦИК Украины, еще трое - в составе Миссии БДИПЧ ОБСЕ.

Делегацию наблюдателей от ЦИК Казахстана возглавляет заместитель председателя комиссии Константин Петров. Казахстанские наблюдатели будут работать в Киеве, а также в Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях Украины.

Выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Теги: #наблюдатели #украина #выборы #казахстан
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Интерфакс-Украина
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