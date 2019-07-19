Политика

14:37 19.07.2019

Парубий о просьбе Зеленского созвать внеочередное заседание Рады: за два дня до выборов запал иссяк

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Парубий о просьбе Зеленского созвать внеочередное заседание Рады: за два дня до выборов запал иссяк

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий настаивает, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского о проведении внеочередного заседания парламента была предвыборным ходом.

"Послезавтра выборы. И уже весь запал для сессии завершился, весь запал исчерпался. Нужно было за день или два до выборов сделать очередное политическое шоу. Но Верховная Рада Украины – не "Квартал", не КВН, это наивысший законодательный орган государства", - сказал спикер на брифинге в пятницу в Киеве.

"И Верховная Рада Украины не будет принимать участия в каких-либо сомнительных незаконных шоу", - добавил Парубий.

Ранее в этот день президент Владимир Зеленский заявил, что больше не будет обращаться к председателю этой Верховной Рады Парубию, который блокирует инициативы его команды. "Никаких совместных действий с председателем этой Верховной Рады я больше не вижу", - сказал Зеленский журналистам в Киеве в пятницу."После его последнего ответа я не вижу никакого смысла продолжать разговор… Мы будем уже говорить с другим парламентом", - добавил президент.

Как сообщалось, в первом письме Зеленского на имя Парубия от 16 июля президент Украины попросил созвать внеочередное пленарное заседание парламента в четверг, 18 июля, для рассмотрения внесенных главой государства законопроектов: о конфискации незаконных активов чиновников, о начале наборы Высшего антикоррупционного суда, об отсрочке штрафных санкций за нарушение порядка ввоза автомобилей с иностранными номерами в Украину.

На следующий день, 17 июля, Парубий заявил, что в настоящее время может созвать внеочередную сессию парламента, а не заседание, в связи с чем попросил президента Украины привести свое письмо в Верховную Раду в соответствие с законом. "Созыв такого заседания не предусмотрен законом, ведь Регламент Верховной Рады Украины предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии Верховной Рады", - пояснил спикер Рады.

18 июля Зеленский направил второе письмо спикеру Рады Парубию, в котором отметил, что десятая сессия Рады продолжается до 19 июля и таким образом, согласно законодательству, до этой даты по требованию определенных Конституцией лиц спикер должен созвать внеочередное заседание Рады. Он также отметил, что один день работы Рады стоит налогоплательщикам 13,3 млн грн и обвинил Парубия в том, что тот "устраивает себе почти двухмесячные каникулы до начала первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва".

В ответ на это председатель парламента вновь заявил, что готов безотлагательно созвать внеочередную сессию парламента, но не отдельное заседание, в связи с чем просит президента Зеленского привести свое письмо в Верховную Раду в соответствие с законом.

Теги: #верховная_рада #парубий #зеленский
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