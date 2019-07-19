Представитель Зеленского в КС хотел бы услышать мотивацию Порошенко о внесении в 2015 году представления о конституционности лишения Януковича звания президента

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Украины Федор Вениславский хотел бы услышать мотивацию пятого президента страны Петра Порошенко о направлении в 2015 году в КС представления о конституционности лишения Виктора Януковича звания президента Украины.

"Как представитель президента в Конституционном суде я осуществлял ревизию конституционных представлений от президента и нашел очень интересное представление, внесенное предыдущим президентом Петром Порошенко, которое касается лишения звания президента Украины президента-беглеца Януковича. В этом конституционном представлении Порошенко обосновывал, что закон, которым Янукович был лишен звания президента Украины, является неконституционным, нарушает целый ряд норм Конституции Украины", - рассказал он агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Вениславский отметил, что в Офисе президента сегодняшний день в определенном замешательстве, что делать с этим представлением.

"Потому что если отозвать его, то возникнет вопрос в связи с тем, что представление так долго рассматривалось, и теперь мы его отзываем. А поддерживать – нас обвинят в желании, чтобы предыдущий президент Янукович был восстановлен в звании президента Украины", - пояснил он.

"Поэтому мы пока даже не знаем, что делать с этим представлением, поддерживать его или отзывать. И хотелось бы, конечно, услышать мотивацию Петра Порошенко о внесении этого представления в 2015 году. Нам непонятная мотивация, зачем он его вносил и инициировал? Возможно, это было не столько в интересах Януковича, как Петр Алексеевич (Порошенко – ИФ) переживал о своем будущем", - подчеркнул представитель Зеленского в КС.

Как сообщалось, 4 февраля 2015 года Верховная Рада поддержала законопроект №1883 о лишении Януковича звания президента Украины. В законопроекте такой шаг объясняется тем, что Янукович "неконституционным способом самоустранился от выполнения полномочий президента Украины, что угрожало управляемости государства, территориальной целостности и суверенитету Украины, и привело к массовому нарушению прав и свобод граждан".

Согласно Конституции Украины, звание президента Украины охраняется законом и сохраняется за ним пожизненно, если только президент не был смещен с поста в порядке импичмента.

17 июня 2015 года в парламентской газете "Голос Украины" был опубликован закон "О лишении Януковича звания президента Украины".

19 июня 2015 года в КС поступило конституционное представление президента Порошенко относительно конституционности закона "О лишении Януковича звания президента Украины", в котором глава государства апеллировал к тому, что положения закона являются неконституционными.

"Поскольку закон, конституционность которого оспаривается, не имеет нормативного характера, Верховная Рада, приняв его, действовала вопреки нормам Конституции Украины, а значит, это противоречит ч. 2 ст. 19 Конституции Украины, которая обязывает парламент действовать на основании и в рамках полномочий и способом, предусмотренным Конституцией Украины, в связи с этим прошу признать закон Украины "О лишении Януковича звания президента Украины" от 4 февраля 2015 года таким, который не соответствует Конституции Украины, т.е. неконституционным", - говорится в представлении.

В своем представлении Порошенко отмечает, что Конституцией Украины, в частности, нормами ее раздела 4 "Верховная Рада Украины" и раздела 5 "президент Украины", к компетенции ВР не отнесено решение вопроса о лишении звания президента Украины.

"Поэтому, приняв решение, которое сформулировано в названии и тексте закона, конституционность которого оспаривается, Верховная Рада Украины превысила свои конституционные полномочия и действовала вопреки положениям части 2 статьи 6, части 2 статьи 19, части 2 статьи 85 Конституции Украины", - сказано в представлении.

В документе также отмечается, что звание президента Украины охраняется законом и сохраняется за ним пожизненно, если только президент Украины не был отстранен с должности в порядке импичмента.

С 19 октября 2016 года Конституционный суд Украины рассматривает в форме письменного слушания производство по представлению президента Украины о конституционности закона, которым эск-президент Янукович был лишен своего звания.